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Міноборони Британії: У Бахмуті за кожні захоплені 48 см Росія втрачала одного солдата

"Європейська правда"Неділя, 11 червня 2023, 15:48

Міноборони Британії підрахувало, що за кожні 48 см захопленої території Росія втрачала одного солдата вбитим або пораненим.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у поширеному відомством ролика.

"У лютому 2022 року Росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10-14 днів.

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 Але в Бахмуті на кожні 48 см здобутих позицій припадає один загиблий або поранений. Україна бореться далі" – йдеться у повідомленні Міноборони Британії у Twitter.

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Зазначається, що у Бахмуті Росії вдалося просунутися на 29 кілометрів. Але з травня 2022 року РФ втратила тут до 60 тисяч осіб.

Нагадаємо, американські високопосадовці заявили, що українські війська зустріли більший, ніж очікувалося, опір з боку російських військ під час спроби прориву лінії оборони Росії в районі Бахмута в останні дні, але досягли перших успіхів.

Теми: Бахмутвійна
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