Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны Британии: В Бахмуте за каждые захваченные 48 см Россия теряла одного солдата

"Европейская правда"Воскресенье, 11 июня 2023, 15:48

Минобороны Великобритании подсчитало, что за каждые 48 см захваченной территории Россия теряла одного солдата убитым или раненым.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в распространенном ведомством ролике.

"В феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10-14 дней.

Реклама:

 Но в Бахмуте на каждые 48 см добытых позиций приходится один погибший или раненый. Украина борется дальше", – говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter.

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что в Бахмуте России удалось продвинуться на 29 километров. Но с мая 2022 года РФ потеряла здесь до 60 тысяч человек.

Напомним, американские чиновники заявили, что украинские войска встретили большее, чем ожидалось, сопротивление со стороны российских войск при попытке прорыва линии обороны России в районе Бахмута в последние дни, но достигли первых успехов.

Темы: Бахмутвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: