Минобороны Британии: В Бахмуте за каждые захваченные 48 см Россия теряла одного солдата

Минобороны Великобритании подсчитало, что за каждые 48 см захваченной территории Россия теряла одного солдата убитым или раненым.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в распространенном ведомством ролике.

"В феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10-14 дней.

Но в Бахмуте на каждые 48 см добытых позиций приходится один погибший или раненый. Украина борется дальше", – говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter.

In February 2022, Russia likely planned to complete the capture of the whole of the Donbas region within 10-14 days.



But in Bakhmut, for every 48cm gained, one of its soldiers has been killed or wounded.



Ukraine fights on.



🇺🇦 #WeStandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/onUlhSoYl7