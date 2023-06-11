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Минобороны Британии: В Бахмуте за каждые захваченные 48 см Россия теряла одного солдата

"Европейская правда"Воскресенье, 11 июня 2023, 15:48

Минобороны Великобритании подсчитало, что за каждые 48 см захваченной территории Россия теряла одного солдата убитым или раненым.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в распространенном ведомством ролике.

"В феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10-14 дней.

 Но в Бахмуте на каждые 48 см добытых позиций приходится один погибший или раненый. Украина борется дальше", – говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter.

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Отмечается, что в Бахмуте России удалось продвинуться на 29 километров. Но с мая 2022 года РФ потеряла здесь до 60 тысяч человек.

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Напомним, американские чиновники заявили, что украинские войска встретили большее, чем ожидалось, сопротивление со стороны российских войск при попытке прорыва линии обороны России в районе Бахмута в последние дни, но достигли первых успехов.

Темы: Бахмутвойна
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