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У Силах оборони розповіли подробиці звільнення Благодатного: воїни застосували кмітливість

Катерина ТищенкоНеділя, 11 червня 2023, 16:54
У Силах оборони розповіли подробиці звільнення Благодатного: воїни застосували кмітливість
звільнене село Благодатне на межі Донецької й Запорізької областей, скріншот deepstatemap

Сили оборони Таврійського напрямку підтвердили звільнення села Благодатне Донецької області на межі з Запорізькою областю й повідомили про взяття в полон 6 окупантів.

Джерело: речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Саме так (Сили оборони звільнили Благодатне – ред.). Це на межі Донеччини і Запоріжжя. З усією відповідальністю уповноважений заявити про звільнення села Благодатне, що нижче Великої Новосілки.

Зробили це воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Операція була успішною у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони Таврійського напрямку".

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Деталі: Речник розповів, що в найпершій штурмовій групі, яка звільняла приміщення сільського клубу, був і заступник командира бригади.

"Загарбники опиралися до останнього. Наші воїни застосували певну кмітливість. Завдяки пострілу з гранатомета зробили в стіні клубу дірку, буквально через ту діру зайшла група на захоплення, далі відбувалася зачистка. Взяли в оточення кілька ворогів. Пропонували здатися, ті, з останніх, відмовилися це робити, тому відбулася зачистка. Одночасно була звільнена і школа, подавлено вогневий натиск зі школи і з клубу. В ході операції вдалося взяти в полон російських військових", - розповів подробиці Шершень.

Він уточнив, що всього вдалося взяти в полон 6 окупантів, з яких двоє – російські військовослужбовці, а інші – представники так званої "ДНР".

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Український прапор у селі підняв боєць на псевдо "Олімп".

"Є навіть факти, що в цьому селі українське населення чекало на ЗСУ, люди, які перебували в полоні, коли відбулася зачистка, побачили наших бійців, вийшли, обіймалися, сльози... Був дуже щемливий момент", – розповів речник.

Що передувало: У неділю воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша повідомили, що у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони звільнили населений пункт Благодатне Донецької області.

Теми: Донецька областьдеокупаціявійна
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