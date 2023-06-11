В Силах обороны рассказали подробности освобождения Благодатного: воины применили смекалку

Силы обороны Таврического направления подтвердили освобождение села Благодатное Донецкой области на границе с Запорожской областью и сообщили о взятии в плен 6 оккупантов.

Источник: представитель сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона

Прямая речь: "Именно так (Силы обороны освободили Благодатное – ред.). Это на границе Донецкой области и Запорожской. Со всей ответственностью уполномочен заявить об освобождении села Благодатное, что ниже Великой Новоселки.

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Сделали это воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. Операция была успешной во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Таврического направления".

Детали: Спикер рассказал, что в самой первой штурмовой группе, которая освобождала помещение сельского клуба, был и заместитель командира бригады.

"Захватчики сопротивлялись до последнего. Наши воины применили определенную смекалку. Благодаря выстрелу из гранатомета сделали в стене клуба дыру, буквально через ту дыру зашла группа на захват, дальше происходила зачистка. Взяли в окружение несколько врагов. Предлагали сдаться, те, из последних, отказались это делать, поэтому произошла зачистка. Одновременно была освобождена и школа, подавлен огневой натиск из школы и из клуба. В ходе операции удалось взять в плен российских военных", - рассказал подробности Шершень.

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Он уточнил, что всего удалось взять в плен 6 оккупантов, из которых двое – российские военнослужащие, а остальные – представители так называемой "ДНР".

Украинский флаг в селе поднял боец с псевдонимом "Олимп".

"Есть даже факты, что в этом селе украинское население ждало ВСУ, люди, которые находились в плену, когда произошла зачистка, увидели наших бойцов, вышли, обнимались, слезы... Был очень щемящий момент", - рассказал спикер.

Что предшествовало: В воскресенье воины 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша сообщили, что во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области.