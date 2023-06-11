Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Силах обороны рассказали подробности освобождения Благодатного: воины применили смекалку

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 июня 2023, 16:54
В Силах обороны рассказали подробности освобождения Благодатного: воины применили смекалку
освобожденное село Благодатное на границе Донецкой и Запорожской областей, скриншот deepstatemap

Силы обороны Таврического направления подтвердили освобождение села Благодатное Донецкой области на границе с Запорожской областью и сообщили о взятии в плен 6 оккупантов.

Источник: представитель сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона

Прямая речь: "Именно так (Силы обороны освободили Благодатное – ред.). Это на границе Донецкой области и Запорожской. Со всей ответственностью уполномочен заявить об освобождении села Благодатное, что ниже Великой Новоселки.

Реклама:

Сделали это воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. Операция была успешной во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Таврического направления".

Детали: Спикер рассказал, что в самой первой штурмовой группе, которая освобождала помещение сельского клуба, был и заместитель командира бригады.

"Захватчики сопротивлялись до последнего. Наши воины применили определенную смекалку. Благодаря выстрелу из гранатомета сделали в стене клуба дыру, буквально через ту дыру зашла группа на захват, дальше происходила зачистка. Взяли в окружение несколько врагов. Предлагали сдаться, те, из последних, отказались это делать, поэтому произошла зачистка. Одновременно была освобождена и школа, подавлен огневой натиск из школы и из клуба. В ходе операции удалось взять в плен российских военных", - рассказал подробности Шершень.

ВИДЕО ДНЯ

Он уточнил, что всего удалось взять в плен 6 оккупантов, из которых двое – российские военнослужащие, а остальные – представители так называемой "ДНР".

Украинский флаг в селе поднял боец с псевдонимом "Олимп".

"Есть даже факты, что в этом селе украинское население ждало ВСУ, люди, которые находились в плену, когда произошла зачистка, увидели наших бойцов, вышли, обнимались, слезы... Был очень щемящий момент", - рассказал спикер.

Что предшествовало: В воскресенье воины 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша сообщили, что во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области.

Темы: Донецкая областьдеоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Если бы в Украине было достаточно "Сапсанов", РФ могла бы не решиться на оккупацию – Игнат
Вода постепенно отступает от Херсонщины, осушаются дороги между селами - ОВА
Шойгу заставляет все ЧВК подписывать контракт с МО РФ. Пригожин отказывается
В России заявили, что Украина атаковала корабль Черноморского флота морскими дронами
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: