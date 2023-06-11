Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти підірвали дамбу на Донеччині, виникло підтоплення – Сили оборони

Катерина ТищенкоНеділя, 11 червня 2023, 18:31
Окупанти підірвали дамбу на Донеччині, виникло підтоплення – Сили оборони
річка Мокрі Яли на Донеччині

Російські окупанти підірвали дамбу на річці Мокрі Яли на Донеччині, що викликало підтоплення по обидва береги річки.

Джерело: речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "На річці Мокрі Яли окупанти підірвали дамбу, що призвело до затоплення по обидва береги річки. Однак на ведення наступальних дій Сил оборони Таврійського напрямку це не впливає".

Деталі: Як пояснив речник, підривом гідроспоруд росіяни намагаються сповільнити контрнаступ України.

Реклама:

"Спочатку окупанти підірвали Карлівське водосховище, потім Каховську ГЕС, потім підривали інші гідроспоруди в окупованій частині Запорізької області. У Запорізькій області вони очікують прориву Сил оборони, тому, щоб уповільнити наше просування, вони вдалися до цієї тактики, коли знову підірвали гідроспоруду на річці Мокрі Яли. Але це не впливає на просування Сил оборони", - наголосив Шершень.

Він також розповів, що загалом на Таврійському напрямку Сили оборони перейшли від оборони до наступу. Це принесло перші локальні результати у вигляді звільнення села Благодатне й руху вперед на село Урожайне.

По населеному пункту Новопавлівка ворогом завдано потужного авіаудару, внаслідок чого поранено 3 осіб, зруйновано приватний та пошкоджено 10 осель приватного сектору.

ВІДЕО ДНЯ

В цілому на Времівському й Новопавлівському напрямку противник веде активну оборону з метою недопущення просування українських підрозділів, намагається відновити втрачені позиції й здійснює переміщення на ці напрямки інших підрозділів. Ворог поніс значні втрати в районі населеного пункту Благодатне.

На Таврійському напрямку ворог протягом доби 22 рази атакував українські позиції, обстріляв 456 разів лінію фронту та прилеглі до неї населені пункти.

Підрозділами ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напряму протягом доби було виконано 1520 вогневих завдань. Серед цілей – колона зосередження особового складу і озброєння та військової техніки, станція радіо-електронної боротьби "Житель". Крім того, підрозділи ракетних сил та артилерії поцілили в логістичний центр та місця зберігання боєприпасів, також мова йде про контрбатарейну боротьбу.

Теми: Донецька областьвійнавода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили попередили про загрозу балістики для трьох регіонів. У Києві – вибухи

Суд арештував президента УАФ Павелка

відеоПрезидент ПАР прибув в Україну, щоб запропонувати мир за відмову від арешту Путіна

відеоСпецоперація на Херсонщині: бійці ССО врятували окупантів, які тонули після підриву ГЕС

Іспанія передасть Україні 20 БТР і 4 Leopard

Новий формат відносин України з НАТО може запрацювати з Вільнюса – Резніков

Усі новини...
Донецька область
У Силах оборони розповіли подробиці звільнення Благодатного: воїни застосували кмітливість
Росіяни поранили 13 цивільних на Донеччині та Херсонщині
На бахмутському напрямку українські бійці просунулися подекуди на 1 200 метрів
Останні новини
11:58
"Допоміг ланцюжок із рук херсонців": як в Одесі виловили древню амфору після підриву ГЕС
11:52
Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot
11:41
У Києві пролунав вибух, також працює ППО
11:40
Японія вперше за століття підвищила вік сексуальної згоди з 13 до 16 років
11:39
У НАТО можуть погодитися на спрощений вступ України – міністр оборони Німеччини
11:35
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для трьох регіонів. У Києві – вибухи
11:21
Житлові квартали 9 областей під обстрілами, росіяни поливають вогнем Херсонщину – ОВА
11:18
Повітряні сили сповіщатимуть про загрози атак РФ у своєму Telegram-каналі
11:08
Дітей вчитимуть любові до тварин: МОН підписало із зоозахисниками меморандум про співпрацю
11:06
З 19 червня в Україні повертаються довоєнні правила спадкування
Усі новини...
Реклама: