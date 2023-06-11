Окупанти підірвали дамбу на Донеччині, виникло підтоплення – Сили оборони

Російські окупанти підірвали дамбу на річці Мокрі Яли на Донеччині, що викликало підтоплення по обидва береги річки.

Джерело: речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "На річці Мокрі Яли окупанти підірвали дамбу, що призвело до затоплення по обидва береги річки. Однак на ведення наступальних дій Сил оборони Таврійського напрямку це не впливає".

Деталі: Як пояснив речник, підривом гідроспоруд росіяни намагаються сповільнити контрнаступ України.

Реклама:

"Спочатку окупанти підірвали Карлівське водосховище, потім Каховську ГЕС, потім підривали інші гідроспоруди в окупованій частині Запорізької області. У Запорізькій області вони очікують прориву Сил оборони, тому, щоб уповільнити наше просування, вони вдалися до цієї тактики, коли знову підірвали гідроспоруду на річці Мокрі Яли. Але це не впливає на просування Сил оборони", - наголосив Шершень.

Він також розповів, що загалом на Таврійському напрямку Сили оборони перейшли від оборони до наступу. Це принесло перші локальні результати у вигляді звільнення села Благодатне й руху вперед на село Урожайне.

По населеному пункту Новопавлівка ворогом завдано потужного авіаудару, внаслідок чого поранено 3 осіб, зруйновано приватний та пошкоджено 10 осель приватного сектору.

ВІДЕО ДНЯ

В цілому на Времівському й Новопавлівському напрямку противник веде активну оборону з метою недопущення просування українських підрозділів, намагається відновити втрачені позиції й здійснює переміщення на ці напрямки інших підрозділів. Ворог поніс значні втрати в районі населеного пункту Благодатне.

На Таврійському напрямку ворог протягом доби 22 рази атакував українські позиції, обстріляв 456 разів лінію фронту та прилеглі до неї населені пункти.

Підрозділами ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напряму протягом доби було виконано 1520 вогневих завдань. Серед цілей – колона зосередження особового складу і озброєння та військової техніки, станція радіо-електронної боротьби "Житель". Крім того, підрозділи ракетних сил та артилерії поцілили в логістичний центр та місця зберігання боєприпасів, також мова йде про контрбатарейну боротьбу.