Оккупанты взорвали дамбу в Донецкой области, возникло подтопление – Силы обороны

Российские оккупанты взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы в Донецкой области, что вызвало подтопление по обоим берегам реки.

Источник: представитель сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "На реке Мокрые Ялы оккупанты взорвали дамбу, что привело к затоплению по обоим берегам реки. Однако на ведение наступательных действий Сил обороны Таврического направления это не влияет".

Детали: Как пояснил спикер, подрывом гидросооружений россияне пытаются замедлить контрнаступление Украины.

Реклама:

"Сначала оккупанты взорвали Карловское водохранилище, затем Каховскую ГЭС, затем взрывали другие гидросооружения в оккупированной части Запорожской области. В Запорожской области они ожидают прорыва Сил обороны, поэтому, чтобы замедлить наше продвижение, они прибегли к этой тактике, когда снова взорвали гидросооружение на реке Мокрые Ялы. Но это не влияет на продвижение Сил обороны", - подчеркнул Шершень.

Он также рассказал, что в целом на Таврическом направлении Силы обороны перешли от обороны к наступлению. Это принесло первые локальные результаты в виде освобождения села Благодатное и движения вперед на село Урожайное.

По населенному пункту Новопавловка врагом нанесен мощный авиаудар, в результате чего ранены 3 человека, разрушен частный дом и повреждены 10 домов частного сектора.

ВИДЕО ДНЯ

В целом на Времовском и Новопавловском направлении противник ведет активную оборону с целью недопущения продвижения украинских подразделений, пытается восстановить утраченные позиции и осуществляет перемещение на эти направления других подразделений. Враг понес значительные потери в районе населенного пункта Благодатное.

На Таврическом направлении враг в течение суток 22 раза атаковал украинские позиции, обстрелял 456 раз линию фронта и прилегающие к ней населенные пункты.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток было выполнено 1520 огневых задач. Среди целей – колонна сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, станция радио-электронной борьбы "Житель". Кроме того, подразделения ракетных сил и артиллерии попали в логистический центр и места хранения боеприпасов, также речь идет о контрбатарейной борьбе.