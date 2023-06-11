З окупованого лівобережжя Херсонщини евакуювали вже 112 осіб – ОВА

З окупованого лівобережжя Херсонської області після підриву росіянами Каховської ГЕС вдалося евакуювати вже 112 осіб.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Всіх деталей не можу зараз розкрити, але на сьогодні з лівобережжя вдалося витягнути вже 112 наших людей, з яких 54 жінки та 7 дітей".

Деталі: Прокудін зазначив, що у неділю росіяни відкрили вогонь по трьох човнах, якими рятували людей з затопленого лівого берега.

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Він також повідомив, що станом на вечір неділі середній рівень води на затопленій Херсонщині становить 3,93 м, і ця цифра продовжує зменшуватись.

Підтопленими залишаються 46 населених пунктів, з них 32 на правому березі та 14 на лівобережжі.

Спалахів інфекційних хвороб, пов’язаних з затопленням територій, на Херсонщині не зафіксовано, ця ситуація щодня контролюється, наголосив Прокудін.

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Що передувало: Російські війська у неділю обстріляли човни з цивільними, які евакуювалися з окупованого лівого берега Херсонщини, внаслідок чого 3 людей загинули й 23 травмовано.

У Нацполіції повідомили, що з лівого берега Херсонщини цього разу вдалося евакуювати 21 людину.