С оккупированного левобережья Херсонщины эвакуировали уже 112 человек – ОВА

С оккупированного левобережья Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС удалось эвакуировать уже 112 человек.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Всех деталей не могу сейчас раскрыть, но на сегодня с левобережья удалось вытащить уже 112 наших людей, из которых 54 женщины и 7 детей".

Детали: Прокудин отметил, что в воскресенье россияне открыли огонь по трем лодкам, которыми спасали людей с затопленного левого берега.

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Он также сообщил, что по состоянию на вечер воскресенья средний уровень воды на затопленной Херсонщине составляет 3,93 м, и эта цифра продолжает уменьшаться.

Подтопленными остаются 46 населенных пунктов, из них 32 на правом берегу и 14 на левобережье.

Вспышек инфекционных болезней, связанных с затоплением территорий, на Херсонщине не зафиксировано, эта ситуация ежедневно контролируется, подчеркнул Прокудин.

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Что предшествовало: Российские войска в воскресенье обстреляли лодки с гражданскими, которые эвакуировались из оккупированного левого берега Херсонщины, в результате чего 3 человека погибли и 23 травмированы.

В Нацполиции сообщили, что с левого берега Херсонщины на этот раз удалось эвакуировать 21 человека.