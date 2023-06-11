Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський розповів, звідки евакуювали людей, яких обстріляли росіяни на Херсонщині

Катерина ТищенкоНеділя, 11 червня 2023, 21:46
Зеленський розповів, звідки евакуювали людей, яких обстріляли росіяни на Херсонщині
окупована Кардашинка, Google maps

Цивільних, яких обстріляли російські війська під час евакуації на Херсонщині, рятували з села Кардашинка на окупованому лівобережжі.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Реклама:

Пряма мова: "Російські терористи продовжують обстрілювати евакуаційні маршрути, пункти евакуації, човни, на яких вивозять людей.

Сьогодні внаслідок одного з таких обстрілів були вбиті 3 людей. Мої співчуття рідним і близьким.

Ще 10 людей були поранені, з них 2 поліцейських.

ВІДЕО ДНЯ

Це була евакуація з села Кардашинка на лівобережжі Херсонщини".

Деталі: Зеленський підкреслив, що росіяни створили цю катастрофу, підірвавши дамбу Каховської ГЕС, кинули людей напризволяще у затоплених містах і селах, ще й обстрілюють після цього човни, на яких людей намагаються забрати.

"Навіть звірі моральніші, ніж ви, російська держава", - сказав він.

Що передувало: Російські війська у неділю обстріляли човни з цивільними, які евакуювалися з окупованого лівого берега Херсонщини, внаслідок чого, за даними прокуратури, 3 людей загинули й 23 травмовано. Водночас голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що через обстріл троє мирних людей загинули, ще десятеро дістали поранення, серед них двоє правоохоронців.

У Нацполіції повідомили, що з лівого берега Херсонщини цього разу вдалося евакуювати 21 людину.

Теми: ЗеленськийевакуаціяХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: