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Зеленський розповів, звідки евакуювали людей, яких обстріляли росіяни на Херсонщині

Катерина ТищенкоНеділя, 11 червня 2023, 21:46
Зеленський розповів, звідки евакуювали людей, яких обстріляли росіяни на Херсонщині
окупована Кардашинка, Google maps

Цивільних, яких обстріляли російські війська під час евакуації на Херсонщині, рятували з села Кардашинка на окупованому лівобережжі.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Російські терористи продовжують обстрілювати евакуаційні маршрути, пункти евакуації, човни, на яких вивозять людей.

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Сьогодні внаслідок одного з таких обстрілів були вбиті 3 людей. Мої співчуття рідним і близьким.

Ще 10 людей були поранені, з них 2 поліцейських.

Це була евакуація з села Кардашинка на лівобережжі Херсонщини".

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Деталі: Зеленський підкреслив, що росіяни створили цю катастрофу, підірвавши дамбу Каховської ГЕС, кинули людей напризволяще у затоплених містах і селах, ще й обстрілюють після цього човни, на яких людей намагаються забрати.

"Навіть звірі моральніші, ніж ви, російська держава", - сказав він.

Що передувало: Російські війська у неділю обстріляли човни з цивільними, які евакуювалися з окупованого лівого берега Херсонщини, внаслідок чого, за даними прокуратури, 3 людей загинули й 23 травмовано. Водночас голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що через обстріл троє мирних людей загинули, ще десятеро дістали поранення, серед них двоє правоохоронців.

У Нацполіції повідомили, що з лівого берега Херсонщини цього разу вдалося евакуювати 21 людину.

Теми: ЗеленськийевакуаціяХерсонська область
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