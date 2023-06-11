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Зеленский рассказал, откуда эвакуировали людей, которых обстреляли россияне на Херсонщине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 июня 2023, 21:46
Зеленский рассказал, откуда эвакуировали людей, которых обстреляли россияне на Херсонщине
оккупированная Кардашинка, Google maps

Гражданских, которых обстреляли российские войска во время эвакуации на Херсонщине, спасали из села Кардашинка на оккупированном левобережье.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Российские террористы продолжают обстреливать эвакуационные маршруты, пункты эвакуации, лодки, на которых вывозят людей.

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Сегодня в результате одного из таких обстрелов были убиты 3 человека. Мои соболезнования родным и близким. Еще 10 человек были ранены, из них 2 полицейских.

Это была эвакуация из села Кардашинка на левобережье Херсонщины".

Детали: Зеленский подчеркнул, что россияне создали эту катастрофу, взорвав дамбу Каховской ГЭС, бросили людей на произвол судьбы в затопленных городах и селах, еще и обстреливают после этого лодки, на которых людей пытаются забрать.

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"Даже звери моральнее, чем вы, российское государство", - сказал он.

Что предшествовало: Российские войска в воскресенье обстреляли лодки с гражданскими, которые эвакуировались из оккупированного левого берега Херсонщины, в результате чего, по данным прокуратуры, 3 человека погибли и 23 травмированы. В то же время, глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщал, что из-за обстрела трое мирных людей погибли, еще десять получили ранения, среди них двое правоохранителей.

В Нацполиции сообщили, что с левого берега Херсонщины на этот раз удалось эвакуировать 21 человека.

Темы: ЗеленскийэвакуацияХерсонская область
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