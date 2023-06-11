Зеленский рассказал, откуда эвакуировали людей, которых обстреляли россияне на Херсонщине

Гражданских, которых обстреляли российские войска во время эвакуации на Херсонщине, спасали из села Кардашинка на оккупированном левобережье.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

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Прямая речь: "Российские террористы продолжают обстреливать эвакуационные маршруты, пункты эвакуации, лодки, на которых вывозят людей.

Сегодня в результате одного из таких обстрелов были убиты 3 человека. Мои соболезнования родным и близким. Еще 10 человек были ранены, из них 2 полицейских.

Это была эвакуация из села Кардашинка на левобережье Херсонщины".

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Детали: Зеленский подчеркнул, что россияне создали эту катастрофу, взорвав дамбу Каховской ГЭС, бросили людей на произвол судьбы в затопленных городах и селах, еще и обстреливают после этого лодки, на которых людей пытаются забрать.

"Даже звери моральнее, чем вы, российское государство", - сказал он.

Что предшествовало: Российские войска в воскресенье обстреляли лодки с гражданскими, которые эвакуировались из оккупированного левого берега Херсонщины, в результате чего, по данным прокуратуры, 3 человека погибли и 23 травмированы. В то же время, глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщал, что из-за обстрела трое мирных людей погибли, еще десять получили ранения, среди них двое правоохранителей.

В Нацполиции сообщили, что с левого берега Херсонщины на этот раз удалось эвакуировать 21 человека.