Подробиці про звільнених: полонені "Вагнера" і "кадировців", із непідтвердженим статусом

звільнені за обміном 11 червня українці, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед 95 звільнених за обміном у неділю захисників деякі перебували в полоні у ПВК "Вагнер" та підрозділу "Ахмат", а троє офіційно не були підтверджені ворогом як полонені.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ

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Деталі: Серед 95 звільнених з полону – 51 представник ЗСУ (зокрема 15 тероборонців), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників, четверо військових моряків.

Усі звільнені цього разу — чоловіки. Серед них двоє офіцерів, решта — рядовий та сержантський склад.

Зокрема, вдалося повернути оборонців, які знаходилися в полоні у ПВК "Вагнер" та підрозділу "Ахмат".

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Цього разу повернуто з полону захисників Маріуполя (у тому числі "Азовсталі") та острова "Зміїний", полонених з ЧАЕС. 27 зі звільнених оборонців захищали донецький напрямок (з них пʼятеро з-під міста Бахмут). Є захисники харківського, запорізького, херсонського, луганського та сумського напрямків.

Штаб також повідомляє, що серед звільнених українців троє мали статус "пошук особи".

"Тобто Україна повертає також тих захисників та захисниць, які офіційно не були підтверджені ворогом як полонені", - йдеться в повідомленні.

Штаб також зазначає, що з неволі серед інших повернувся військовий музикант 36 бригади, морпіх. Семеро звільнених військовослужбовців брали участь у "вертолітній" місії ГУР до окупованого Маріуполя. Серед повернутих також четверо з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), є військові з ускладненням хвороб.

Разом з тим, СБУ оприлюднила кадри зустрічі звільнених полонених на українській землі.

Що передувало: 11 червня в результаті чергового обміну полоненими Україна повернула додому 95 осіб, серед яких воїни ЗСУ, Нацгвардії і прикордонники.