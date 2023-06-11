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Подробиці про звільнених: полонені "Вагнера" і "кадировців", із непідтвердженим статусом

Катерина ТищенкоНеділя, 11 червня 2023, 23:00
Подробиці про звільнених: полонені Вагнера і кадировців, із непідтвердженим статусом
звільнені за обміном 11 червня українці, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед 95 звільнених за обміном у неділю захисників деякі перебували в полоні у ПВК "Вагнер" та підрозділу "Ахмат", а троє офіційно не були підтверджені ворогом як полонені.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ

Деталі: Серед 95 звільнених з полону – 51 представник ЗСУ (зокрема 15 тероборонців), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників, четверо військових моряків.

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Усі звільнені цього разу — чоловіки. Серед них двоє офіцерів, решта — рядовий та сержантський склад.

Зокрема, вдалося повернути оборонців, які знаходилися в полоні у ПВК "Вагнер" та підрозділу "Ахмат".

Цього разу повернуто з полону захисників Маріуполя (у тому числі "Азовсталі") та острова "Зміїний", полонених з ЧАЕС. 27 зі звільнених оборонців захищали донецький напрямок (з них пʼятеро з-під міста Бахмут). Є захисники харківського, запорізького, херсонського, луганського та сумського напрямків.

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Штаб також повідомляє, що серед звільнених українців троє мали статус "пошук особи".

"Тобто Україна повертає також тих захисників та захисниць, які офіційно не були підтверджені ворогом як полонені", - йдеться в повідомленні.

Штаб також зазначає, що з неволі серед інших повернувся військовий музикант 36 бригади, морпіх. Семеро звільнених військовослужбовців брали участь у "вертолітній" місії ГУР до окупованого Маріуполя. Серед повернутих також четверо з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), є військові з ускладненням хвороб.

Разом з тим, СБУ оприлюднила кадри зустрічі звільнених полонених на українській землі.

Що передувало: 11 червня в результаті чергового обміну полоненими Україна повернула додому 95 осіб, серед яких воїни ЗСУ, Нацгвардії і прикордонники.

Теми: обмінполонені
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