Подробности об освобожденных: пленные "Вагнера" и "кадыровцев", с неподтвержденным статусом

освобожденные по обмену 11 июня украинцы, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Среди 95 освобожденных по обмену в воскресенье защитников некоторые находились в плену у ЧВК "Вагнер" и подразделения "Ахмат", а трое официально не были подтверждены врагом как пленные.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, СБУ

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Детали: Среди 95 освобожденных из плена – 51 представитель ВСУ (в том числе 15 тероборонцев), 29 нацгвардейцев, 11 пограничников, четверо военных моряков.

Все освобожденные на этот раз – мужчины. Среди них двое офицеров, остальные – рядовой и сержантский состав.

В частности, удалось вернуть защитников, которые находились в плену у ЧВК "Вагнер" и подразделения "Ахмат".

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На этот раз возвращены из плена защитники Мариуполя (в том числе "Азовстали") и острова "Змеиный", пленные с ЧАЭС. 27 из освобожденных защитников защищали донецкое направление (из них пятеро из-под города Бахмут). Есть защитники харьковского, запорожского, херсонского, луганского и сумского направлений.

Штаб также сообщает, что среди освобожденных украинцев трое имели статус "поиск лица".

"То есть Украина возвращает также тех защитников и защитниц, которые официально не были подтверждены врагом как пленные", - говорится в сообщении.

Штаб также отмечает, что из неволи среди других вернулся военный музыкант 36 бригады, морпех. Семеро освобожденных военнослужащих участвовали в "вертолетной" миссии ГУР в оккупированный Мариуполь. Среди возвращенных также четверо с тяжелыми ранениями. Один освобожденный имеет существенную потерю веса (30 килограммов), есть военные с осложнением болезней.

Вместе с тем, СБУ обнародовала кадры встречи освобожденных пленных на украинской земле.