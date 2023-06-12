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На окупованому півдні України ворог встановлює камери для боротьби з партизанами – ЦНС

"Українська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 01:21
На окупованому півдні України ворог встановлює камери для боротьби з партизанами – ЦНС
Окупована Херсонщина. ФОТО З TELEGRAM речника ОК "Південь"

На тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни встановили на дорогах камери відеоспостереження для боротьби з українським підпіллям.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Росіяни почали встановлювати камери не лише у тимчасово окупованих містах, а й на стратегічних дорогах.  

Противник встановив камери відеоспостереження між Мелітополем та Генічеськом, побоюючись роботи підпілля під час українського контрнаступу".

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Деталі: За інформацією ЦНС, окупанти й надалі мають серйозні проблеми через діяльність українського підпілля, а тому намагаються посилювати контрдиверсійні заходи.

Нагадаємо: За даними Спротиву, окупанти можуть здійснити теракти на окупованих територіях під час святкування "Дня Росії", який припадає на 12 червня.

Теми: Херсонська областьЗапорізька областьокупація
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