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На оккупированном юге Украины враг устанавливает камеры для борьбы с партизанами – ЦНС

"Украинская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 01:21
На оккупированном юге Украины враг устанавливает камеры для борьбы с партизанами – ЦНС
Оккупированная Херсонщина. ФОТО ИЗ TELEGRAM спикера ОК "Юг"

На временно оккупированных территориях юга Украины россияне установили на дорогах камеры видеонаблюдения для борьбы с украинским подпольем.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Россияне начали устанавливать камеры не только во временно оккупированных городах, но и на стратегических дорогах. 

Противник установил камеры видеонаблюдения между Мелитополем и Геническом, опасаясь работы подполья во время украинского контрнаступления".

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Детали: По информации ЦНС, оккупанты и в дальнейшем имеют серьезные проблемы из-за деятельности украинского подполья, а потому пытаются усиливать контрдиверсионные мероприятия.

Напомним: По данным Сопротивления, оккупанты могут осуществить теракты на оккупированных территориях во время празднования "Дня России", который приходится на 12 июня.

Темы: Херсонская областьЗапорожская областьоккупация
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