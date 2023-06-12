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Вілкул: Або економимо, або через місяць 70% Кривого Рогу залишиться без води

"Українська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 02:15
Вілкул: Або економимо, або через місяць 70% Кривого Рогу залишиться без води
ФОТО UK.WIKIPEDIA.ORG

Через підрив дамби з 8 червня припинилося водопостачання з Каховського водосховища у водосховище "Південне", яке забезпечує водою 70% Кривого Рогу.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Деталі: Вілкул закликав мешканців Кривого Рогу зменшити споживання води на 40%. Інакше, за його словами, через місяць 70% міста залишиться без водопостачання. Він зазначив, що на Нікопольщині водопостачання вже припинене у Покрові, Марганці, частині Покровської громади, Томаківській, Мирівській та Червоногригорівській територіальних громадах.

Пряма мова: "В четвер (8 червня – ред.) о 03:20 ночі рівень впав нижче за наш водозабір. Це означає, що у наше водосховище "Південне" перестала надходити каховська вода – діюча система для перекачування води із Каховського водосховища у "Південне", від якого подається вода на 70% міста, стала неможливою…

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Це той випадок, коли розвиток ситуації дійсно залежить від кожного з вас. Перший варіант – не економимо і через місяць 70% міста залишається без води. Другий варіант – економимо та виграємо час для проведення необхідних робіт. Інших варіантів немає.

Промислові підприємства вже до мінімуму скоротили споживання, у села поряд із містом, на які воду подає "Кривбасводоканал", вода подається 4 години на день. Але головний споживач води – населення міста. І дуже важливо всім скоротити споживання води на 40%. Це має зробити кожен".

Нагадаємо: 8 червня  Володимир Зеленський у рідному Кривому Розі провів нараду щодо водозабезпечення Дніпропетровської області.

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Теми: водаКривий РігКаховська ГЕС
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