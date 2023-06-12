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Вилкул: Или экономим, или через месяц 70% Кривого Рога останется без воды

"Украинская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 02:15
Вилкул: Или экономим, или через месяц 70% Кривого Рога останется без воды
ФОТО UK.WIKIPEDIA.ORG

Из-за подрыва дамбы с 8 июня прекратилось водоснабжение из Каховского водохранилища в водохранилище "Южное", которое обеспечивает водой 70% Кривого Рога.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Детали: Вилкул призвал жителей Кривого Рога уменьшить потребление воды на 40%. Иначе, по его словам, через месяц 70% города останется без водоснабжения. Он отметил, что на Никопольщине водоснабжение уже прекращено в Покрове, Марганце, части Покровской громады, Томаковской, Мировской и Червоногригорьевской территориальных громадах.

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Прямая речь: "В четверг (8 июня – ред.) в 03:20 ночи уровень упал ниже нашего водозабора. Это означает, что в наше водохранилище "Южное" перестала поступать каховская вода – действующая система для перекачки воды из Каховского водохранилища в "Южное", от которого подается вода на 70% города, стала невозможной…

Это тот случай, когда развитие ситуации действительно зависит от каждого из вас. Первый вариант – не экономим и через месяц 70% города остается без воды. Второй вариант – экономим и выигрываем время для проведения необходимых работ. Других вариантов нет.

Промышленные предприятия уже до минимума сократили потребление, в села рядом с городом, на которые воду подает "Кривбассводоканал", вода подается 4 часа в день. Но главный потребитель воды – население города. И очень важно всем сократить потребление воды на 40%. Это должен сделать каждый".

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Напомним: 8 июня Владимир Зеленский в родном Кривом Роге провел совещание по водообеспечению Днепропетровской области.

Темы: водаКривой РогКаховская ГЭС
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