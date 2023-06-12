Невдоволення солдатських матерів у РФ набирає загрозливих обертів – Маляр

ГАННА МАЛЯР, ФОТО З ЇЇ FACEBOOK

Влада РФ боїться невдоволення матерів мобілізованих росіян, а тому на ділянки фронту, де можливі великі втрати, командування відправляє завербованих в'язнів.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "Солдатські матері Росії давно почали об’єднуватись, бо їхня влада постійно воює. Далеко не всі російські жінки готові втрачати своїх дітей заради амбіцій диктатора.

Зараз невдоволення російських матерів набирає загрозливих обертів. Тому РФ на ті напрямки, де будуть прогнозовано великі втрати, відправляє підрозділи, сформовані з в'язнів. Їхня загибель не так відчутна в російському суспільстві".

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Нагадаємо: За даними Генштабу ЗСУ, у російській армії серед мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу і дезертирства.