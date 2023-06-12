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Невдоволення солдатських матерів у РФ набирає загрозливих обертів – Маляр

"Українська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 02:59
Невдоволення солдатських матерів у РФ набирає загрозливих обертів – Маляр
ГАННА МАЛЯР, ФОТО З ЇЇ FACEBOOK

Влада РФ боїться невдоволення матерів мобілізованих росіян, а тому на ділянки фронту, де можливі великі втрати, командування відправляє завербованих в'язнів.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "Солдатські матері Росії давно почали об’єднуватись, бо їхня влада постійно воює. Далеко не всі російські жінки готові втрачати своїх дітей заради амбіцій диктатора.

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Зараз невдоволення російських матерів набирає загрозливих обертів. Тому РФ на ті напрямки, де будуть прогнозовано великі втрати, відправляє підрозділи, сформовані з в'язнів. Їхня загибель не так відчутна в російському суспільстві".

Нагадаємо: За даними Генштабу ЗСУ, у російській армії серед мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу і дезертирства.

Теми: Росіямобілізація
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