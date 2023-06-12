Недовольство солдатских матерей в РФ набирает угрожающие обороты – Маляр

АННА МАЛЯР, ФОТО ИЗ ЕЕ FACEBOOK

Власти РФ боятся недовольства матерей мобилизованных россиян, а потому на участки фронта, где возможны большие потери, командование отправляет завербованных заключенных.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "Солдатские матери России давно начали объединяться, потому что их власть постоянно воюет. Далеко не все российские женщины готовы терять своих детей ради амбиций диктатора.

Реклама:

Сейчас недовольство российских матерей набирает угрожающие обороты. Поэтому РФ на те направления, где будут прогнозируемо большие потери, отправляет подразделения, сформированные из заключенных. Их гибель не так ощутима в российском обществе".

Напомним: По данным Генштаба ВСУ, в российской армии среди мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа и дезертирства.