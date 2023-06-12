Недовольство солдатских матерей в РФ набирает угрожающие обороты – Маляр

АННА МАЛЯР, ФОТО ИЗ ЕЕ FACEBOOK

Власти РФ боятся недовольства матерей мобилизованных россиян, а потому на участки фронта, где возможны большие потери, командование отправляет завербованных заключенных.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "Солдатские матери России давно начали объединяться, потому что их власть постоянно воюет. Далеко не все российские женщины готовы терять своих детей ради амбиций диктатора.

Сейчас недовольство российских матерей набирает угрожающие обороты. Поэтому РФ на те направления, где будут прогнозируемо большие потери, отправляет подразделения, сформированные из заключенных. Их гибель не так ощутима в российском обществе".

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Напомним: По данным Генштаба ВСУ, в российской армии среди мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа и дезертирства.