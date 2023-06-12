Говорять про захоплення "сірих зон": ISW пояснив, як у РФ применшують успіхи України

Російські провоєнні коментатори намагаються применшити досягнення українських сил у ході контрнаступальних операцій, називаючи їхнє просування через російську оборону захопленням "сірих зон".

Джерело: звіт Інституту вивчення війни

Деталі: В ISW заявили, що українські війська візуально підтвердили просування на заході Донецької області та заході Запорізької області. Це також підтвердили російські джерела, але намагалися применшити досягнення України, відзначили аналітики.

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Так, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська просунулися на півдні України на 300-1500 метрів. Маляр та інші українські і російські джерела повідомили, що українські війська досягли успіхів на південь від Великої Новосілки в період з 10 по 11 червня, звільнивши, зокрема, Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Новодарівку.

В інституті зауважили, що деякі російські джерела повідомили, що бої тривають у "сірій зоні" або на спірних територіях, або що українські війська діють на територіях, які російські війська не повністю зайняли до початку контрнаступу на півдні України.

Дослівно ISW: "Російські джерела називають просування українських військ через російську оборону захопленням "сірих зон", щоб применшити українські здобутки і не повідомляти про прориви українських військ через оборонні лінії".

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Деталі: Разом з тим, в інституті заявили, що, попри звільнення українськими військовими кількох населених пунктів, наразі зарано говорити про "український прорив".