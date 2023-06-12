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Говорять про захоплення "сірих зон": ISW пояснив, як у РФ применшують успіхи України

"Українська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 03:55
Говорять про захоплення сірих зон: ISW пояснив, як у РФ применшують успіхи України
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ГЕНШТАБУ

Російські провоєнні коментатори намагаються применшити досягнення українських сил у ході контрнаступальних операцій, називаючи їхнє просування через російську оборону захопленням "сірих зон".

Джерело: звіт Інституту вивчення війни

Деталі: В ISW заявили, що українські війська візуально підтвердили просування на заході Донецької області та заході Запорізької області. Це також підтвердили російські джерела, але намагалися применшити досягнення України, відзначили аналітики.  

Так, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська просунулися на півдні України на 300-1500 метрів. Маляр та інші українські і російські джерела повідомили, що українські війська досягли успіхів на південь від Великої Новосілки в період з 10 по 11 червня, звільнивши, зокрема, Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Новодарівку.

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В інституті зауважили, що деякі російські джерела повідомили, що бої тривають у "сірій зоні" або на спірних територіях, або що українські війська діють на територіях, які російські війська не повністю зайняли до початку контрнаступу на півдні України.

Дослівно ISW: "Російські джерела називають просування українських військ через російську оборону захопленням "сірих зон", щоб применшити українські здобутки і не повідомляти про прориви українських військ через оборонні лінії".

Деталі: Разом з тим, в інституті заявили, що, попри звільнення українськими військовими кількох населених пунктів, наразі зарано говорити про "український прорив".

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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