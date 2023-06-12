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Говорят о захвате "серых зон": ISW объяснил, как в РФ преуменьшают успехи Украины

"Украинская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 03:55
Говорят о захвате серых зон: ISW объяснил, как в РФ преуменьшают успехи Украины
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА

Российские провоенные комментаторы пытаются преуменьшить достижения украинских сил в ходе контрнаступательных операций, называя их продвижение через российскую оборону захватом "серых зон".

Источник: отчет Института изучения войны

Детали: В ISW заявили, что украинские войска визуально подтвердили продвижение на западе Донецкой области и западе Запорожской области. Это также подтвердили российские источники, но пытались преуменьшить достижения Украины, отметили аналитики. 

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Так, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска продвинулись на юге Украины на 300-1500 метров. Маляр и другие украинские и российские источники сообщили, что украинские войска достигли успехов к югу от Великой Новоселки в период с 10 по 11 июня, освободив, в частности, Макаровку, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровку.

В институте отметили, что некоторые российские источники сообщили, что бои продолжаются в "серой зоне" или на спорных территориях, или что украинские войска действуют на территориях, которые российские войска не полностью заняли до начала контрнаступления на юге Украины.

Дословно ISW: "Российские источники называют продвижение украинских войск через российскую оборону захватом "серых зон", чтобы преуменьшить украинские достижения и не сообщать о прорывах украинских войск через оборонительные линии".

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Детали: Вместе с тем, в институте заявили, что, несмотря на освобождение украинскими военными нескольких населенных пунктов, пока рано говорить об "украинском прорыве".

Темы: войнаУкраинаРосcия
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