Сили оборони звільнили Макарівку й просунулися на кількох напрямках – Маляр

звільнена Макарівка Донецької області, скріншот deepstatemap (на карті ще не показана деокупованою)

Українські військові деокупували населений пункт Макарівка на Донеччині біля звільненого нещодавно Благодатного, а також просунулися вперед на Бахмутському напрямку й на півдні.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "На напрямках, на яких проводиться наступ:

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м.

Реклама:

На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка.

На напрямках де наші війська в обороні: жодної позиції не втрачено".

Що передувало: У неділю воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша повідомили, що у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони звільнили населений пункт Благодатне Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

Сили оборони Таврійського напрямку підтвердили звільнення села Благодатне й повідомили про взяття в полон 6 окупантів.