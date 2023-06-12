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Українські захисники показали, як за допомогою БПЛА знищують ворожий Т-80

"Українська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 05:47
Українські захисники показали, як за допомогою БПЛА знищують ворожий Т-80
Скрін з відео

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив відео, як ударна рота БПЛА "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка за допомогою "Армії дронів" атакувала російський танк Т-80 і його екіпаж.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Telegram

Деталі: Повідомляється, що ворожа техніка українськими захисниками була знищена на Купʼянському напрямку.

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На відео зафіксовано, як російській танк загоряється після атаки безпілотника. Окупанти намагаються погасити пожежу. Однак через деякий час у них влучає боєприпас, скинутий з БПЛА.

Нагадаємо: На Запорізькому напрямку за один виліт дронів вдалося знищити кілька одиниць російської техніки і склад з боєприпасами.

Теми: танкиРосіябезпілотники
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