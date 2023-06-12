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Украинские защитники показали, как с помощью БПЛА уничтожают вражеский Т-80

"Украинская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 05:47
Украинские защитники показали, как с помощью БПЛА уничтожают вражеский Т-80
Скрин с видео

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал видео, как ударная рота БПЛА "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко с помощью "Армии дронов" атаковала российский танк Т-80 и его экипаж.

Источник: Генштаб ВСУ в Telegram

Детали: Сообщается, что вражеская техника украинскими защитниками была уничтожена на Купянском направлении.

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На видео зафиксировано, как российский танк загорается после атаки беспилотника. Оккупанты пытаются погасить пожар. Однако через некоторое время в них попадает боеприпас, сброшенный с БПЛА.

Напомним: На Запорожском направлении за один вылет дронов удалось уничтожить несколько единиц российской техники и склад с боеприпасами.

Темы: танкиРосcиябеспилотники
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