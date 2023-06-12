Украинские защитники показали, как с помощью БПЛА уничтожают вражеский Т-80

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал видео, как ударная рота БПЛА "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко с помощью "Армии дронов" атаковала российский танк Т-80 и его экипаж.

Источник: Генштаб ВСУ в Telegram

Детали: Сообщается, что вражеская техника украинскими защитниками была уничтожена на Купянском направлении.

Реклама:

На видео зафиксировано, как российский танк загорается после атаки беспилотника. Оккупанты пытаются погасить пожар. Однако через некоторое время в них попадает боеприпас, сброшенный с БПЛА.

Напомним: На Запорожском направлении за один вылет дронов удалось уничтожить несколько единиц российской техники и склад с боеприпасами.