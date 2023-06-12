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На Бахмутському напрямку захисники просунулись на флангах на 250-700 метрів – Череватий

Альона Мазуренко Понеділок, 12 червня 2023, 10:56
На Бахмутському напрямку захисники просунулись на флангах на 250-700 метрів – Череватий
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Українські захисники на Бахмутському напрямку пройшли на флангах від 250 до 700 метрів, посунувши ворога.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Тут (на Бахмутському напрямку – ред.) продовжуються позиційні бої. Ворог намагається, але безрезультатно, також пробувати контратакувати.

За цю добу відбулося загалом три боєзіткнення на цьому напрямку, 249 разів ворог бив по наших позиціях різними типами артилерії, 2 авіанальоти здійснив.

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Ми в свою чергу продовжували контратакувати там, де були можливості, і на флангах пройшли від 250 до 700 метрів, посунувши ворога".

Деталі: За словами Череватого, українські військові знищили 66 російських загарбників, ще 86 поранили, трьох взяли в полон.

Також було знищено дві бойові машини піхоти ворога, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідних міномети "Нона", гаубиця Д-30, протитанковий ракетний комплекс і польовий склад з боєприпасами.

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Речник додав, що українські військові намагаються перемагати майстерністю переважаючі сили противника.

Теми: Бахмутвійна
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