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На Бахмутском направлении защитники продвинулись на флангах на 250-700 метров – Череватый

Алена МазуренкоПонедельник, 12 июня 2023, 10:56
На Бахмутском направлении защитники продвинулись на флангах на 250-700 метров – Череватый
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Украинские защитники на Бахмутском направлении прошли на флангах от 250 до 700 метров, подвинув врага.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь: "Здесь (на Бахмутском направлении - ред.) продолжаются позиционные бои. Враг пытается, но безрезультатно, также пробовать контратаковать.

За эти сутки произошло всего три боестолкновения на этом направлении, 249 раз враг бил по нашим позициям различными типами артиллерии, 2 авианалета совершил.

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Мы в свою очередь продолжали контратаковать там, где были возможности, и на флангах прошли от 250 до 700 метров, подвинув врага".

Детали: По словам Череватого, украинские военные уничтожили 66 российских захватчиков, еще 86 ранили, троих взяли в плен.

Также были уничтожены две боевые машины пехоты врага, две боевые машины десанта, БТР, два самоходных миномета "Нона", гаубица Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад с боеприпасами.

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Спикер добавил, что украинские военные пытаются побеждать мастерством превосходящие силы противника.

Темы: Бахмутвойна
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