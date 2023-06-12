Кадыровцы на камеры подписали с Минобороны РФ контракт, от которого ранее отказался Пригожин

Российское Минобороны издало приказ, обязывающий все "добровольческие формирования" до 1 июля подписать контракт с министерством "в целях повышения эффективности их применения" на войне в Украине; первыми на камеры такой документ подписали кадыровцы из отряда "Ахмат".

Источник: Минобороны РФ и главарь ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Telegram

Дословно Минобороны РФ: "Контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне проведения специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины − ред.), а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали замначальника Гегштаб Вооруженных Сил РФ Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев".



Детали: Депутат Адам Делимханов, принимавший участие в подписании контракта, заявил, что якобы "данный контракт с удовольствием также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов, потому что это дает тот же статус военнослужащего, как и в Министерстве обороны".

Реклама:

Однако главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сразу после появления этого приказа заявил, что он не "не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу".

При этом он допустил, что после его отказа Минобороны может перестать поставлять боеприпасы ЧВК.

Прямая речь Пригожина: "То, что может случиться после этого приказа – нам не будут давать вооружение и боеприпасы – разберемся, как говорится, когда гром грянет, прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой "помогите"".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: