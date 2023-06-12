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Росіяни замінували хімзавод "Кримський титан" в окупованому Армянську – ГУР

Альона Мазуренко Понеділок, 12 червня 2023, 11:30
Росіяни замінували хімзавод Кримський титан в окупованому Армянську – ГУР

Російські загарбники готують техногенну катастрофу на хімзаводі "Кримський титан" у тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова. 

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутності води у Північно-Кримському каналі процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня.

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Відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. На території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану".

Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території.

Теракт на підприємстві "Кримський титан", до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками".

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Деталі: На холодильному обладнанні "Кримського титану" використовується близько 200 тонн технологічного аміаку.

У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини.

Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини.

Наразі окупанти готують до евакуації представників окупаційної адміністрації і місцеве населення.

Теми: Кримокупаціявибухрозвідка
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