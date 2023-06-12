Россияне заминировали химзавод "Крымский титан" в оккупированном Армянске – ГУР

Российские захватчики готовят техногенную катастрофу на химзаводе "Крымский титан" во временно оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня.

Восстановить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным. На территории временно оккупированного Армянска циркулирует информация о вероятной остановке "Крымского титана".

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В то же время инженерные подразделения оккупационной армии в течение последних нескольких дней минируют цеха предприятия, которые сейчас продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории.

Теракт на предприятии "Крымский титан", к которому готовятся российские захватчики, будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасную по своим последствиям".

Детали: На холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака.

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В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет прилегающие районы за полчаса.

Под угрозой прежде всего окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонщины.

Сейчас оккупанты готовят к эвакуации представителей оккупационной администрации и местное население.