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Медведєв взявся вивчати фотошоп: спробував перейменувати Майдан у "площадь"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 червня 2023, 11:40
Медведєв взявся вивчати фотошоп: спробував перейменувати Майдан у площадь
Дмитро Медведєв, фото: Getty Images

Заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв оприлюднив привітання з так званим Днем Росії, виклавши оброблену у фотошопі світлину Майдану Незалежності з побажанням перейменувати його у "площадь".

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: В оригінальну світлину Медведєв вставив прапор Росії та зробив напис "З Днем Росії".

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У дописі поплічник російського диктатора Володимира Путіна також почав фантазувати, що Майдан Незалежності скоро стане "площадью России".

Що було раніше: В одному з останніх свої дописів Медведєв казав, що війна в Україні "дуже надовго" і вкотре пригрозив "превентивним ядерним ударом".

Теми: МедведєвУкраїнаРосіявійна
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