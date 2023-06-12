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Медведев взялся изучать фотошоп: попытался переименовать Майдан в "площадь"

Станислав ПогориловПонедельник, 12 июня 2023, 11:40
Медведев взялся изучать фотошоп: попытался переименовать Майдан в площадь
Дмитрий Медведев, фото: Getty Images

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев обнародовал поздравление с так называемым Днем России, выложив обработанную в фотошопе фотографию Майдана Независимости с пожеланием переименовать его в "площадь".

Источник: Медведев в Telegram

Детали: В оригинальную фотографию Медведев вставил флаг России и сделал надпись "С Днем России".

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В приписке приспешник российского диктатора Владимира Путина также начал фантазировать, что Майдан Независимости скоро станет "площадью России".

Что предшествовало: В одном из последних своих сообщений Медведев говорил, что война в Украине "очень надолго" и в очередной раз пригрозил "превентивным ядерным ударом".

Темы: МедведевУкраинаРосcиявойна
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