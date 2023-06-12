Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці: влучили у багатоповерхівку, 2 поранених
Понеділок, 12 червня 2023, 12:24
Російські загарбники вранці 12 червня з авіації вдарили ракетами по місту Авдіївка Донецької області, 2 людей було поранено.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "Рашисти вкотре вдарили по місту сьогодні вранці, о 09:10, двома ракетами. За попередньою інформацією, минулося без загиблих".
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Деталі: За його словами, у результаті удару було поранено 2 людей, яких доправили у місцеву лікарню.
Також було понівечено Будинок культури на Центральному проспекті та житлові багатоповерхівки у 9-му кварталі.
Що було раніше: Щонайменше 4 людини загинули та 14 дістали поранення у результаті російських обстрілів Херсонської та Донецької областей 11 червня.
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