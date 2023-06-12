Россияне ударили ракетами по Авдеевке: попали в многоэтажку, 2 раненых

Российские захватчики утром 12 июня с авиации ударили ракетами по городу Авдеевка Донецкой области, 2 человека были ранены.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Рашисты в очередной раз ударили по городу сегодня утром, в 09:10, двумя ракетами. По предварительной информации, обошлось без погибших".

Детали: По его словам, в результате удара были ранены 2 человека, которых доставили в местную больницу.

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Также был изуродован Дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале.

Что предшествовало: По меньшей мере 4 человека погибли и 14 получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской и Донецкой областей 11 июня.