Загибель курсантів-рятувальників: снаряд наказав розбирати начальник кафедри

Через загибель двох курсантів-рятувальників у Харківській області, що сталася майже два тижні тому, повідомлено про підозру начальнику кафедри Національного університету цивільного захисту України.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Вибух у навчальному корпусі Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування стався 31 першого травня, тоді загинули двоє третьокурсників університету цивільного захисту, ще один курсант отримав поранення.

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Трагедія сталася в Харківському районі у приміщенні гуртожитку, де нині живуть і навчаються курсанти, зазначає прокуратура.

Раніше у поліції припускали, що вибухнув артснаряд до САУ "Піон", який має калібр 203 мм.

Тепер досудовим розслідуванням встановлено, що вибухнув артснаряд калібром 152 мм, в результаті чого загинули двоє курсантів-рятувальників 22 років і 21 року, ще один 20-річний курсант отримав поранення.

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Дослівно прокуратура: "Встановлено, що начальник кафедри приніс до навчального корпусу цей снаряд та залишив його в одному із приміщень, де перебували курсанти.

Згодом підозрюваний надав студентам вказівку розібрати вищевказаний бойовий припас строком до 6 червня.

Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов'язковому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення".

Деталі: Відповідно до посадової інструкції, саме начальник цієї кафедри контролює і вживає всіх необхідних заходів з питань охорони праці, дотримання правил протипожежної безпеки на кафедрі з метою безпечної роботи в навчальних приміщеннях кафедри, повного виключення виробничого травматизму та профзахворювань працівників.

Також він несе відповідальність за дотримання на кафедрі вимог чинного законодавства з питань охорони праці, зазначає прокуратура.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області начальнику кафедри вишу повідомлено про підозру за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність (ч. 2 ст. 119 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

На фотографіях прокуратури видно пошкоджене приміщення з великою кількістю уламків і залишки снаряда.

Раніше співрозмовник "Суспільне Харків" розповідав, що за наказом керівника два хлопці намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж. Курсантам пригрозили, що їх не відпустять у звільнення, а весь взвод та курс змусять бігати по стадіону, якщо вони цього не зроблять.

Нібито заступник, командир взводу та викладачі говорили керівнику, який віддав наказ, що не треба давати курсантам задачу розбирати вибухонебезпечний предмет, але він нікого не слухав.

За даними джерела "Суспільного", курсанти розбирали снаряд без нагляду начальника та викладачів. Інше керівництво у цей час займалося своїми обов'язками, командир взводу та викладачі пішли на обід, інші були на шикуванні з іншими курсантами.