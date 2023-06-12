Гибель курсантов-спасателей: снаряд приказал разбирать начальник кафедры

Из-за гибели двух курсантов-спасателей в Харьковской области, которая произошла почти две недели назад, сообщено о подозрении начальнику кафедры Национального университета гражданской защиты Украины.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Взрыв в учебном корпусе Межрегионального центра гуманитарного разминирования произошел 31 первого мая, тогда погибли двое третьекурсников университета гражданской защиты, еще один курсант получил ранения.

Трагедия произошла в Харьковском районе в помещении общежития, где сейчас живут и учатся курсанты, отмечает прокуратура.

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Ранее в полиции предполагали, что взорвался артснаряд к САУ "Пион", который имеет калибр 203 мм.

Теперь досудебным расследованием установлено, что взорвался артснаряд калибром 152 мм, в результате чего погибли двое курсантов-спасателей 22 лет и 21 года, еще один 20-летний курсант получил ранения.

Дословно прокуратура: "Установлено, что начальник кафедры принес в учебный корпус этот снаряд и оставил его в одном из помещений, где находились курсанты.

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Впоследствии подозреваемый дал студентам указание разобрать вышеуказанный боевой припас сроком до 6 июня.

Студенты ответили, что они только учатся на третьем курсе, и не знают, как правильно это делать. Однако начальник кафедры сказал им сделать это в обязательном порядке, иначе их не отпустят в увольнение".

Детали: Согласно должностной инструкции, именно начальник этой кафедры контролирует и принимает все необходимые меры по вопросам охраны труда, соблюдения правил противопожарной безопасности на кафедре с целью безопасной работы в учебных помещениях кафедры, полного исключения производственного травматизма и профзаболеваний работников.

Также он несет ответственность за соблюдение на кафедре требований действующего законодательства по вопросам охраны труда, отмечает прокуратура.

Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начальнику кафедры вуза сообщено о подозрении по факту убийства двух человек, совершенного по неосторожности (ч. 2 ст. 119 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

На фотографиях прокуратуры видно поврежденное помещение с большим количеством обломков и остатки снаряда.

Ранее собеседник "Суспільне Харків" рассказывал, что по приказу руководителя два парня пытались убрать взрывчатое вещество со снаряда, чтобы сделать муляж. Курсантам пригрозили, что их не отпустят в увольнение, а весь взвод и курс заставят бегать по стадиону, если они этого не сделают.

Якобы заместитель, командир взвода и преподаватели говорили руководителю, который отдал приказ, что не надо давать курсантам задачу разбирать взрывоопасный предмет, но он никого не слушал.

По данным источника "Суспільного", курсанты разбирали снаряд без присмотра начальника и преподавателей. Остальное руководство в это время занималось своими обязанностями, командир взвода и преподаватели пошли на обед, другие были на построении с другими курсантами.