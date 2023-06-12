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ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 червня 2023, 13:16
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
фото ДБР

Працівники ДБР передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів екснардепів Віктора Медведчука й Тараса Козака.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Деталі: Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Вартість транспортних засобів складає 1,1 млн доларів США.

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Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії Росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

Що передувало: За клопотанням ДБР у квітні 2022 року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр.

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Теми: ДБРМедведчукЗбройні сили
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