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Рада забрала мандати в Медведчука і ще 4 нардепів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 січня 2023, 13:46
фото з Telegram Железняка

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Через втрату громадянства Рада позбавила мандатів, Медведчука (320 голосів "за"), Козака (317), Деркача (314) і Кузьміна (319).

Крім цього депутати задовольнили заяву ще одного нардепа - Андрія Аксьонова – про добровільну відмову від мандату (294 голосів "за")

За словами Железняка, при розгляді цього питання не обійшлось без скандалу.

Пряма мова: "Спочатку 40-к хвилин була дискусія, коли ставити у порядок денний питання позбавлення мандатів 5-ти депутатів.

Пропозиція коаліції була: розглядати в кінці порядку денного (тому що у них ні на що б голосів не вистачило), пропозиція інших фракцій та груп:  почати день з позбавлення мандатів цих депутатів.

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Після 3-х голосувань та блокування трибуни, перемогла позиція других….одразу ставити позбавлення депутатів мандатів".

Передісторія:

  • У Верховній Раді намагалися прийняти постанову про припинення повноважень усіх парламентарів від партії "Опозиційна платформа – за життя", проте провалили це рішення. 
  • Згодом президентська "Слуга народу" і "Батьківщина" Юлії Тимошенко заявили, що не підтримали постанову, бо рішення було б "неконституційним", а вони хочуть позбавити нардепів "ОПЗЖ" мандатів у конституційний спосіб.
  • 11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада України на найближчому засіданні ухвалить рішення про позбавлення мандатів 4 народних депутатів. 
  • Арахамія не назвав імена депутатів. При цьому 10 січня стало відомо, що Володимир Зеленський позбавив громадянства України колаборантів та держзрадників нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна.

Теми: Верховна РадаМедведчук
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