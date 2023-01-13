Рада забрала мандати в Медведчука і ще 4 нардепів

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Через втрату громадянства Рада позбавила мандатів, Медведчука (320 голосів "за"), Козака (317), Деркача (314) і Кузьміна (319).

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Крім цього депутати задовольнили заяву ще одного нардепа - Андрія Аксьонова – про добровільну відмову від мандату (294 голосів "за")

За словами Железняка, при розгляді цього питання не обійшлось без скандалу.

Пряма мова: "Спочатку 40-к хвилин була дискусія, коли ставити у порядок денний питання позбавлення мандатів 5-ти депутатів.

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Пропозиція коаліції була: розглядати в кінці порядку денного (тому що у них ні на що б голосів не вистачило), пропозиція інших фракцій та груп: почати день з позбавлення мандатів цих депутатів.

Після 3-х голосувань та блокування трибуни, перемогла позиція других….одразу ставити позбавлення депутатів мандатів".

Передісторія: