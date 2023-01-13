Рада забрала мандати в Медведчука і ще 4 нардепів
Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова
Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: Через втрату громадянства Рада позбавила мандатів, Медведчука (320 голосів "за"), Козака (317), Деркача (314) і Кузьміна (319).
Крім цього депутати задовольнили заяву ще одного нардепа - Андрія Аксьонова – про добровільну відмову від мандату (294 голосів "за")
За словами Железняка, при розгляді цього питання не обійшлось без скандалу.
Пряма мова: "Спочатку 40-к хвилин була дискусія, коли ставити у порядок денний питання позбавлення мандатів 5-ти депутатів.
Пропозиція коаліції була: розглядати в кінці порядку денного (тому що у них ні на що б голосів не вистачило), пропозиція інших фракцій та груп: почати день з позбавлення мандатів цих депутатів.
Після 3-х голосувань та блокування трибуни, перемогла позиція других….одразу ставити позбавлення депутатів мандатів".
Передісторія:
- У Верховній Раді намагалися прийняти постанову про припинення повноважень усіх парламентарів від партії "Опозиційна платформа – за життя", проте провалили це рішення.
- Згодом президентська "Слуга народу" і "Батьківщина" Юлії Тимошенко заявили, що не підтримали постанову, бо рішення було б "неконституційним", а вони хочуть позбавити нардепів "ОПЗЖ" мандатів у конституційний спосіб.
- 11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада України на найближчому засіданні ухвалить рішення про позбавлення мандатів 4 народних депутатів.
- Арахамія не назвав імена депутатів. При цьому 10 січня стало відомо, що Володимир Зеленський позбавив громадянства України колаборантів та держзрадників нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна.