ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов

Работники ГБР передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины 17 автомобилей, арестованных у родственников экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Детали: В частности, передано 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника. Стоимость транспортных средств составляет 1,1 млн долларов США.

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Эти транспортные средства принадлежали предприятию родственников Медведчука и Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии России против Украины. Они также являются субъектами уголовного производства относительно незаконной добычи песка на двух карьерах во Львовской области.

Что предшествовало: По ходатайству ГБР в апреле 2022 года на эти автомобили был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр.