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Зеленський встановив 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 червня 2023, 15:16
Зеленський встановив 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років", який відзначатимуть в Україні 8 травня.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: У пояснювальній записці вказано, що Україна як цивілізована, миролюбива та демократична європейська держава вшановує пам’ять про подвиг кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв, кого торкнулась війна, – цивільних, які постраждали від окупації і бойових дій, остарбайтерів, підпільників, дітей війни та інших.

Для громадян України є обов’язком пам’ятати, ціною яких величезних втрат здобуто перемогу над нацизмом.

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У європейських державах ця перемога щороку відзначається 8 травня в день капітуляції нацистської Німеччини – вшануванням пам’яті полеглих у Другій світовій війні.  

"Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це – історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі", - вказував президент при поданні документу до парламенту.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У березні 2015 року президент Петро Порошенко своїм указом визначив 8 травня в Україні як День пам'яті та примирення, однак 9 травня залишилося Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 травня було робочим днем, а 9 травня залишалося святковим вихідним.
  • Порошенко тоді пояснив це прагненням об’єднати Україну і заявив: "Коли ми чуємо на запитання провокатора відповідь президента сусідньої країни, що перемога могла б відбутися без українців, – це розкол загального антифашистського руху, знущання над пам’яттю українців, які звільнили не лише Україну, але всю Європу".
  • 2 травня 2023 року, через 9 років гібридної війни Росії проти України і понад рік повномасштабної війни, Верховна Рада на законодавчому рівні визнала політичний режим у Росії "рашизмом" та засудила його.
  • Росія 9 травня відзначає День перемоги у "Великій вітчизняній війні".
  • У європейських країнах 9 травня відзначають День Європи, в Україні День Європи до цього року відзначали у третю суботу травня.

Теми: ЗеленськийУкраїнасвяткування
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