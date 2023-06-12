Зеленський встановив 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років", який відзначатимуть в Україні 8 травня.
Джерело: сайт Верховної Ради
Деталі: У пояснювальній записці вказано, що Україна як цивілізована, миролюбива та демократична європейська держава вшановує пам’ять про подвиг кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв, кого торкнулась війна, – цивільних, які постраждали від окупації і бойових дій, остарбайтерів, підпільників, дітей війни та інших.
Для громадян України є обов’язком пам’ятати, ціною яких величезних втрат здобуто перемогу над нацизмом.
У європейських державах ця перемога щороку відзначається 8 травня в день капітуляції нацистської Німеччини – вшануванням пам’яті полеглих у Другій світовій війні.
"Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це – історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі", - вказував президент при поданні документу до парламенту.
Передісторія:
- У березні 2015 року президент Петро Порошенко своїм указом визначив 8 травня в Україні як День пам'яті та примирення, однак 9 травня залишилося Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 травня було робочим днем, а 9 травня залишалося святковим вихідним.
- Порошенко тоді пояснив це прагненням об’єднати Україну і заявив: "Коли ми чуємо на запитання провокатора відповідь президента сусідньої країни, що перемога могла б відбутися без українців, – це розкол загального антифашистського руху, знущання над пам’яттю українців, які звільнили не лише Україну, але всю Європу".
- 2 травня 2023 року, через 9 років гібридної війни Росії проти України і понад рік повномасштабної війни, Верховна Рада на законодавчому рівні визнала політичний режим у Росії "рашизмом" та засудила його.
- Росія 9 травня відзначає День перемоги у "Великій вітчизняній війні".
- У європейських країнах 9 травня відзначають День Європи, в Україні День Європи до цього року відзначали у третю суботу травня.