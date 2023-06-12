Зеленский установил 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов", который будут отмечать в Украине 8 мая.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: В пояснительной записке указано, что Украина как цивилизованное, миролюбивое и демократическое европейское государство чтит память о подвиге каждого, кто боролся с нацизмом, а также всех жертв, кого коснулась война, - гражданских, пострадавших от оккупации и боевых действий, остарбайтеров, подпольщиков, детей войны и других.

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Для граждан Украины является обязанностью помнить, ценой каких огромных потерь одержана победа над нацизмом.

В европейских государствах эта победа ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии - чествованием памяти павших во Второй мировой войне.

"Это чистая история, без идеологических примесей. И это - история нашего народа, наших союзников, всего свободного мира. Сегодня мы возвращаем ее нашему государству", - указывал президент при подаче документа в парламент.

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