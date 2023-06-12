Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский установил 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом

Станислав ПогориловПонедельник, 12 июня 2023, 15:16
Зеленский установил 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом
владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов", который будут отмечать в Украине 8 мая.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: В пояснительной записке указано, что Украина как цивилизованное, миролюбивое и демократическое европейское государство чтит память о подвиге каждого, кто боролся с нацизмом, а также всех жертв, кого коснулась война, - гражданских, пострадавших от оккупации и боевых действий, остарбайтеров, подпольщиков, детей войны и других.

Реклама:

Для граждан Украины является обязанностью помнить, ценой каких огромных потерь одержана победа над нацизмом.

В европейских государствах эта победа ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии - чествованием памяти павших во Второй мировой войне. 

"Это чистая история, без идеологических примесей. И это - история нашего народа, наших союзников, всего свободного мира. Сегодня мы возвращаем ее нашему государству", - указывал президент при подаче документа в парламент.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • В марте 2015 года президент Петр Порошенко своим указом определил 8 мая в Украине как День памяти и примирения, однако 9 мая осталось Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. 8 мая было рабочим днем, а 9 мая оставалось праздничным выходным.
  • Порошенко тогда объяснил это стремлением объединить Украину и заявил: "Когда мы слышим на вопрос провокатора ответ президента соседней страны, что победа могла бы состояться без украинцев, – это раскол общего антифашистского движения, издевательство над памятью украинцев, которые освободили не только Украину, но всю Европу".
  • 2 мая 2023 года, через 9 лет гибридной войны России против Украины и более года полномасштабной войны, Верховная Рада на законодательном уровне признала политический режим в России "рашизмом" и осудила его.
  • Россия 9 мая отмечает День победы в "Великой отечественной войне".
  • В европейских странах 9 мая отмечают День Европы, в Украине День Европы до этого года отмечали в третью субботу мая.

Темы: ЗеленскийУкраинапразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: