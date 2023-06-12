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Зеленский установил 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом

Станислав ПогориловПонедельник, 12 июня 2023, 15:16
Зеленский установил 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом
владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов", который будут отмечать в Украине 8 мая.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: В пояснительной записке указано, что Украина как цивилизованное, миролюбивое и демократическое европейское государство чтит память о подвиге каждого, кто боролся с нацизмом, а также всех жертв, кого коснулась война, - гражданских, пострадавших от оккупации и боевых действий, остарбайтеров, подпольщиков, детей войны и других.

Для граждан Украины является обязанностью помнить, ценой каких огромных потерь одержана победа над нацизмом.

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В европейских государствах эта победа ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии - чествованием памяти павших во Второй мировой войне. 

"Это чистая история, без идеологических примесей. И это - история нашего народа, наших союзников, всего свободного мира. Сегодня мы возвращаем ее нашему государству", - указывал президент при подаче документа в парламент.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В марте 2015 года президент Петр Порошенко своим указом определил 8 мая в Украине как День памяти и примирения, однако 9 мая осталось Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. 8 мая было рабочим днем, а 9 мая оставалось праздничным выходным.
  • Порошенко тогда объяснил это стремлением объединить Украину и заявил: "Когда мы слышим на вопрос провокатора ответ президента соседней страны, что победа могла бы состояться без украинцев, – это раскол общего антифашистского движения, издевательство над памятью украинцев, которые освободили не только Украину, но всю Европу".
  • 2 мая 2023 года, через 9 лет гибридной войны России против Украины и более года полномасштабной войны, Верховная Рада на законодательном уровне признала политический режим в России "рашизмом" и осудила его.
  • Россия 9 мая отмечает День победы в "Великой отечественной войне".
  • В европейских странах 9 мая отмечают День Европы, в Украине День Европы до этого года отмечали в третью субботу мая.

Темы: ЗеленскийУкраинапразднования
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