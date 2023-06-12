Росіяни притягли на Брянщину берегові ракетні комплекси, щоб обстрілювати Україну – ЦНС

За даними підпілля, російські окупанти перемістили у Брянську область берегові ракетні комплекси "Бал", щоб обстрілювати українські міста.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Дана установка знаходиться у складі 11 окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ ЧФ, місце дислокації – Уташ, Краснодарський край.

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Дивізіон призначений для ураження кораблів. Проте через брак відповідних ракет "Бал" зрівняли за дальністю та можливістю стрільби по сухопутних цілях з БРК "Бастіон, що використовує надзвукову ракету "Онікс".

Для цього на озброєння комплексу стоять ракети Х-35/35У, які після модернізації в 2021 році надали нові можливості. А саме збільшили дальність з 260 до 500 км".

Деталі: "Бал" - російський береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35.

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Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон; захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя; захисту узбережжя на небезпечних напрямках ймовірного висадження десанту.

Береговий комплекс "Бал" використовує ракети Х-35 і Х-35У з дальністю польоту 120 і 260 км відповідно. Одна пускова установка несе до 8 ракет.