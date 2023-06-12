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Россияне притащили на Брянщину береговые ракетные комплексы, чтобы обстреливать Украину - ЦНС

Алена МазуренкоПонедельник, 12 июня 2023, 16:17
Россияне притащили на Брянщину береговые ракетные комплексы, чтобы обстреливать Украину - ЦНС
фото с российских ресурсов

По данным подполья, российские оккупанты переместили в Брянскую область береговые ракетные комплексы "Бал", чтобы обстреливать украинские города.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Данная установка находится в составе 11 отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады береговых войск ЧФ, место дислокации - Уташ, Краснодарский край.

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Дивизион предназначен для поражения кораблей. Однако из-за нехватки соответствующих ракет "Бал" уравняли по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям с БРК "Бастион, использующим сверхзвуковую ракету "Оникс".

Для этого на вооружение комплекса стоят ракеты Х-35/35У, которые после модернизации в 2021 году предоставили новые возможности. А именно увеличили дальность с 260 до 500 км".

Детали: "Бал" - российский береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35.

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Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон; защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья; защиты побережья на опасных направлениях вероятной высадки десанта.

Береговой комплекс "Бал" использует ракеты Х-35 и Х-35У с дальностью полета 120 и 260 км соответственно. Одна пусковая установка несет до 8 ракет.

Темы: обстрелУкраинаРосcияоружие
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