РФ вдарила керованими авіабомбами по Оріхову: є загиблий та поранений
Понеділок, 12 червня 2023, 16:49
Один чоловік загинув та один поранений внаслідок атаки росіян на прифронтовий Оріхів Запорізької області.
Джерело: голова Запорізької облдержадміністрації Юрій Малашко у Telegram
Деталі: За його словами, по території міста влучили три керовані авіабомби ворога. Зруйновано приватні будинки та комунікації.
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Пряма мова: "На жаль, від отриманих травм загинув 48-річний чоловік. 32-річного пораненого оперативно доставили до медустанови".
Нагадаємо: Оборонці України на початку червня звільнили село Новодарівка Запорізької області.