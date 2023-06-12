РФ вдарила керованими авіабомбами по Оріхову: є загиблий та поранений

Один чоловік загинув та один поранений внаслідок атаки росіян на прифронтовий Оріхів Запорізької області.

Джерело: голова Запорізької облдержадміністрації Юрій Малашко у Telegram

Деталі: За його словами, по території міста влучили три керовані авіабомби ворога. Зруйновано приватні будинки та комунікації.

Пряма мова: "На жаль, від отриманих травм загинув 48-річний чоловік. 32-річного пораненого оперативно доставили до медустанови".

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Нагадаємо: Оборонці України на початку червня звільнили село Новодарівка Запорізької області.