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РФ вдарила керованими авіабомбами по Оріхову: є загиблий та поранений

Євген КізіловПонеділок, 12 червня 2023, 16:49
РФ вдарила керованими авіабомбами по Оріхову: є загиблий та поранений
наслідки удару, фото: телеграм-канал Малашка

Один чоловік загинув та один поранений внаслідок атаки росіян на прифронтовий Оріхів Запорізької області.

Джерело: голова Запорізької облдержадміністрації Юрій Малашко у Telegram

Деталі: За його словами, по території міста влучили три керовані авіабомби ворога. Зруйновано приватні будинки та комунікації.

Пряма мова: "На жаль, від отриманих травм загинув 48-річний чоловік. 32-річного пораненого оперативно доставили до медустанови".

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Нагадаємо: Оборонці України на початку червня звільнили село Новодарівка Запорізької області.

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Теми: Запорізька областьжертвивійна
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