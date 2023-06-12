Захисники повідомили про звільнення Новодарівки у Запорізькій області

Оборонці України повідомили 12 червня про звільнення села Новодарівка Запорізької області − це сталося ще на початку червня.

Джерело: Запорізька окрема бригада територіальної оборони в Facebook

Дослівно Запорізька ОБТО: "4 червня в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка".

Реклама:

Деталі: Оборонці зазначили, що численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль тривали декілька діб, але успіху не мали.

скриншот з deepstatemap.live

"Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх! Перемога буде за нами!", − підсумували у бригаді.

Міноборони поки про звільнення Новодарівки не повідомляє.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: