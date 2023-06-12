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Захисники повідомили про звільнення Новодарівки у Запорізькій області

Ірина БалачукПонеділок, 12 червня 2023, 12:04
Захисники повідомили про звільнення Новодарівки у Запорізькій області
Фото з Facebook бригади

Оборонці України повідомили 12 червня про звільнення села Новодарівка Запорізької області − це сталося ще на початку червня.

Джерело: Запорізька окрема бригада територіальної оборони в Facebook

Дослівно Запорізька ОБТО: "4 червня в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка".

Деталі: Оборонці зазначили, що численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль тривали декілька діб, але успіху не мали. 

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скриншот з deepstatemap.live

"Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх! Перемога буде за нами!", − підсумували у бригаді.

Міноборони поки про звільнення Новодарівки не повідомляє.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 11 червня воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша повідомили, що у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони звільнили населений пункт Благодатне Донецької області.
  • Сили оборони Таврійського напрямку підтвердили звільнення села Благодатне й повідомили про взяття в полон 6 окупантів.
  • Згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові деокупували населений пункт Макарівка на Донеччині біля звільненого нещодавно Благодатного, а також просунулися вперед на Бахмутському напрямку й на півдні.
  • 12 червня Збройні сили України повідомили, що звільнили село Сторожеве Донецької області, яке перебувало в окупації з березня 2022 року.

Теми: Запорізька областьдеокупація
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