Захисники повідомили про звільнення Новодарівки у Запорізькій області
Понеділок, 12 червня 2023, 12:04
Оборонці України повідомили 12 червня про звільнення села Новодарівка Запорізької області − це сталося ще на початку червня.
Джерело: Запорізька окрема бригада територіальної оборони в Facebook
Дослівно Запорізька ОБТО: "4 червня в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка".
Деталі: Оборонці зазначили, що численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль тривали декілька діб, але успіху не мали.
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"Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх! Перемога буде за нами!", − підсумували у бригаді.
Міноборони поки про звільнення Новодарівки не повідомляє.
Передісторія:
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