РФ ударила управляемыми авиабомбами по Орехову: есть погибший и раненый
Понедельник, 12 июня 2023, 16:49
Один человек погиб и один ранен в результате атаки россиян на прифронтовой Орехов Запорожской области.
Источник: председатель Запорожской облгосадминистрации Юрий Малашко в Telegram
Детали: По его словам, по территории города попали три управляемые авиабомбы врага. Разрушены частные дома и коммуникации.
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Прямая речь: "К сожалению, от полученных травм погиб 48-летний мужчина. 32-летнего раненого оперативно доставили в медучреждение".
Напомним: Защитники Украины в начале июня освободили село Новодаровка Запорожской области.