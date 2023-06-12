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РФ ударила управляемыми авиабомбами по Орехову: есть погибший и раненый

Евгений КизиловПонедельник, 12 июня 2023, 16:49
РФ ударила управляемыми авиабомбами по Орехову: есть погибший и раненый
последствия удара, фото: телеграм-канал Малашко

Один человек погиб и один ранен в результате атаки россиян на прифронтовой Орехов Запорожской области.

Источник: председатель Запорожской облгосадминистрации Юрий Малашко в Telegram

Детали: По его словам, по территории города попали три управляемые авиабомбы врага. Разрушены частные дома и коммуникации.

Прямая речь: "К сожалению, от полученных травм погиб 48-летний мужчина. 32-летнего раненого оперативно доставили в медучреждение".

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Напомним: Защитники Украины в начале июня освободили село Новодаровка Запорожской области.

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Темы: Запорожская областьжертвывойна
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