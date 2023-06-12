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Росгвардієць стріляв по українських полонених за відмову спілкуватися російською

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 червня 2023, 18:24
Росгвардієць стріляв по українських полонених за відмову спілкуватися російською
Костянтин Юдін. фото з відкритих джерел

Служба безпеки України повідомила про підозру командиру Росгвардії, який стріляв по українських полонених за відмову спілкуватися з ним російською.

Джерело: пресслужби СБУ та ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Йдеться про начальника групи 376-го окремого батальйону оперативного призначення росгвардії Костянтина Юдіна.

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На початку квітня 2023 року, виконуючи обов’язки одного з керівників цієї військової частини, він прибув до місця дислокації російського блокпосту у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області.

Тоді на території цього контрольно-пропускного пункту РФ перебували українські військовополонені, яких окупанти хотіли залучити до демонтажу фортифікаційних споруд.

Однак, Юдін віддав інший наказ – вишикувати полонених захисників України для допиту. Насамперед його цікавили персональні дані оборонців нашої держави та обставини потрапляння у полон.

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При цьому Юдін вимагав відповідати на його запитання винятково російською мовою.

За даними слідства, один з полонених відповів йому українською мовою. Після чого окупант відвів чоловіка до господарської будівлі на території блокпосту і, погрожуючи зброєю, наказав стати обличчям до стіни.

Потім Юдін вистрелив із пістолета у праву ногу потерпілого, внаслідок чого полонений отримав вогнепальне кульове поранення колінного суглоба.

Росіянин повторив свою вимогу розмовляти із ним лише російською, але українець і цього разу відмовився виконувати ворожу вказівку.

Тоді Юдін здійснив ще один постріл близько від голови полоненого, але і це не змусило українця відповідати російською.

Після цього зловмисник відвів потерпілого до інших полонених і пригрозив, що буде розстрілювати їх, коли знову почує українську мову.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Юдіну про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

За даними УП, воїн, який відмовився йти на поступки окупанту, в подальшому повернувся на підконтрольну уряду України територію в результаті обміну.

Теми: мовавійнаСБУ
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