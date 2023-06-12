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Росгвардеец стрелял по украинским пленным за отказ общаться на русском

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 июня 2023, 18:24
Росгвардеец стрелял по украинским пленным за отказ общаться на русском
Константин Юдин. фото из открытых источников

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении командиру Росгвардии, который стрелял по украинским пленным за отказ общаться с ним на русском.

Источник: пресс-службы СБУ и ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Речь идет о начальнике группы 376-го отдельного батальона оперативного назначения росгвардии Константине Юдине.

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В начале апреля 2023 года, выполняя обязанности одного из руководителей этой воинской части, он прибыл к месту дислокации российского блокпоста во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области.

Тогда на территории этого контрольно-пропускного пункта РФ находились украинские военнопленные, которых оккупанты хотели привлечь к демонтажу фортификационных сооружений.

Однако, Юдин отдал другой приказ - выстроить пленных защитников Украины для допроса. Прежде всего его интересовали персональные данные защитников нашего государства и обстоятельства попадания в плен.

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При этом Юдин требовал отвечать на его вопросы исключительно на русском языке.

По данным следствия, один из пленных ответил ему на украинском языке. После чего оккупант отвел мужчину к хозяйственной постройке на территории блокпоста и, угрожая оружием, приказал стать лицом к стене.

Затем Юдин выстрелил из пистолета в правую ногу потерпевшего, в результате чего пленный получил огнестрельное пулевое ранение коленного сустава.

Россиянин повторил свое требование разговаривать с ним только на русском, но украинец и на этот раз отказался выполнять вражеское указание. Тогда Юдин совершил еще один выстрел близко от головы пленного, но и это не заставило украинца отвечать на русском.

После этого злоумышленник отвел потерпевшего к другим пленным и пригрозил, что будет расстреливать их, когда снова услышит украинскую речь.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Юдину о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

По данным УП, воин, который отказался идти на уступки оккупанту, в дальнейшем вернулся на подконтрольную правительству Украины территорию в результате обмена.

Темы: языквойнаСБУ
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