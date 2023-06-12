Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Росгвардеец стрелял по украинским пленным за отказ общаться на русском

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 июня 2023, 18:24
Росгвардеец стрелял по украинским пленным за отказ общаться на русском
Константин Юдин. фото из открытых источников

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении командиру Росгвардии, который стрелял по украинским пленным за отказ общаться с ним на русском.

Источник: пресс-службы СБУ и ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Речь идет о начальнике группы 376-го отдельного батальона оперативного назначения росгвардии Константине Юдине.

В начале апреля 2023 года, выполняя обязанности одного из руководителей этой воинской части, он прибыл к месту дислокации российского блокпоста во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области.

Реклама:

Тогда на территории этого контрольно-пропускного пункта РФ находились украинские военнопленные, которых оккупанты хотели привлечь к демонтажу фортификационных сооружений.

Однако, Юдин отдал другой приказ - выстроить пленных защитников Украины для допроса. Прежде всего его интересовали персональные данные защитников нашего государства и обстоятельства попадания в плен.

При этом Юдин требовал отвечать на его вопросы исключительно на русском языке.

ВИДЕО ДНЯ

По данным следствия, один из пленных ответил ему на украинском языке. После чего оккупант отвел мужчину к хозяйственной постройке на территории блокпоста и, угрожая оружием, приказал стать лицом к стене.

Затем Юдин выстрелил из пистолета в правую ногу потерпевшего, в результате чего пленный получил огнестрельное пулевое ранение коленного сустава.

Россиянин повторил свое требование разговаривать с ним только на русском, но украинец и на этот раз отказался выполнять вражеское указание. Тогда Юдин совершил еще один выстрел близко от головы пленного, но и это не заставило украинца отвечать на русском.

После этого злоумышленник отвел потерпевшего к другим пленным и пригрозил, что будет расстреливать их, когда снова услышит украинскую речь.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Юдину о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

По данным УП, воин, который отказался идти на уступки оккупанту, в дальнейшем вернулся на подконтрольную правительству Украины территорию в результате обмена.

Темы: языквойнаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

ОбновленоГлавный раввин Украины ответил Путину за Зеленского

Швеция подтвердила, что украинские летчики испытают ее истребители Gripen

Все новости...
язык
ВР продлила переходный период на украинский для школ с языками стран ЕС
Данилов ответил Бужанскому, который "забыл" украинский: Пророссийская сволочь должна быть уничтожена
Нардеп Бужанский в эфире отказался переходить на украинский
Последние новости
07:06
После ранений на лечение в Россию оккупанты отправляют исключительно офицеров – штаб
06:34
Силы обороны поразили 5 артиллерийских подразделений врага – сводка
05:18
Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW
04:35
В России "Мистер сидр" унес жизни 36 человек, среди которых – ребенок
04:10
ОбновленоУкраиной распространялась воздушная тревога
03:58
В оккупированном Мариуполе бастуют водители – сопротивление
03:10
фотоПодорванная Каховская ГЭС: обнародовали новые спутниковые снимки
02:18
Враг атаковал приграничье Сумщины, зафиксировано 117 взрывов
01:44
Подтверждений перемещения ядерного оружия РФ в Беларусь нет - "Беларускі Гаюн"
01:05
фото, видеоВ центре Белгорода загорелся элитный жилой комплекс
Все новости...
Реклама: