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Результати невтішні: Зеленський анонсував "проєкти рішень" щодо відповідальних за укриття

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 12 червня 2023, 22:55
Результати невтішні: Зеленський анонсував проєкти рішень щодо відповідальних за укриття
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З РАДІО СВОБОДА

Президент Володимир Зеленський, заслухавши доповідь про стан укриттів, повідомив, що у п’ятницю будуть підготовлені "проєкти рішень" як щодо забезпечення належного рівня захисту в українських містах, так і щодо відповідальних за це.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Була на Ставці сьогодні й підсумкова доповідь щодо готовності та неготовності укриттів по всій країні, у найбільших містах і в Києві. Доповідали міністри (Ігор) Клименко, (Олександр) Камишін і (Олександр) Кубраков. Результати, м’яко кажучи, невтішні. 

На п’ятницю будуть підготовлені відповідні проєкти рішень – і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту для наших людей в усіх українських містах".

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Що цьому передувало: 

  • 11 червня стало відомо, що в Україні обстежено майже 63 тисячі укриттів, з них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.

Теми: Зеленськийукриттяпрезидент
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