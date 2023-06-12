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Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 июня 2023, 22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал проекты решений по ответственным за укрытия
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С РАДИО СВОБОДА

Президент Владимир Зеленский, заслушав доклад о состоянии укрытий, сообщил, что в пятницу будут подготовлены "проекты решений" как по обеспечению надлежащего уровня защиты в украинских городах, так и в отношении ответственных за это.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Был на Ставке сегодня и итоговый доклад о готовности и неготовности укрытий по всей стране, в крупнейших городах и в Киеве. Докладывали министры (Игорь) Клименко, (Александр) Камышин и (Александр) Кубраков. Результаты, мягко говоря, неутешительные. 

На пятницу будут подготовлены соответствующие проекты решений - и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для наших людей во всех украинских городах".

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Что этому предшествовало:

  • 11 июня стало известно, что в Украине обследовано почти 63 тысячи укрытий, из них около трети оказались закрытыми или непригодными к использованию.

Темы: Зеленскийукрытиепрезидент
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