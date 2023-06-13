Парки "Великий Луг" і "Кам'янська Січ" міліють, в Інгульці стало більше нітритів 

Тоді як вода на затоплених територіях Херсонської області спадає, акваторії національних парків "Великий Луг" у Запорізькій області та "Кам'янська Січ" у Херсонській області міліють, також погіршилися показники воді в річці Інгулець.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів у Telegram, ДСНС у Facebook

Деталі: Станом на ранок 13 червня рівень води в Дніпрі на позначці "Херсон" знизився на 3 метри й становить 2,6 метра. Щогодини рівень води знижується на 1-5 см.

За розрахунками Українського гідрометеорологічного інституту на основі супутникових знімків, станом на 11 червня на Херсонщині було затоплено 309 кв.км.

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У районі Нікополя втрачено звʼязок із датчиками вимірювання, тому зараз достовірні дані про подальше зниження рівня відсутні. Фахівці шукають можливі шляхи визначення рівня та об'єму води Каховського водосховища.

У районі природного парку "Нижньодніпровський" вода поступово сходить.

Продовжується обміління акваторії у нацпарках "Великий Луг" та "Кам'янська Січ" – на понад 8 метрів.

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Серед наслідків таке обміління загрожує повним зникненням водно-болотного угіддя "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури". З території архіпелагу зникне 54 види риб, а також негативно вплине на 156 видів птахів, що мешкають на островах та заплавах архіпелагу. Під час осінньої міграції на території відмічається до 30 тисяч особин водоплавних птахів.

Фахівці Державної екологічної інспекції, Держводагентства та мобільних лабораторій здійснюють постійний моніторинг якості води та повітря у місцях, де це можливо.

Відібрані проби:

у р. Інгулець показали перевищення по залізу загальному в 1,17 рази, збільшились нітрити, незначне зниження розчиненого кисню. По інших показникам відхилень і перевищень не спостерігається;

у точках відбору в р. Дніпро не зафіксовані значні відхилення та перевищення гранично допустимі концентрації по забруднюючих речовинах.

Екологічні інспектори продовжують документувати та обраховувати шкоду, завдану довкіллю через підрив Росією Каховської ГЕС.

Директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький повідомив, що рівень води буде падати ще протягом двох тижнів.

Зараз 31 населений пункт на правому березі та 17 на лівому залишаються підтопленими.

Цьому передувало: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на ранок 13 червня середній рівень підтоплення у Херсонській області знизився до позначки 2 м 70 см.

11 червня Херсонська ОВА повідомила, що площа затоплених після російського теракту на Каховській ГЕС територій зменшилася майже вдвічі: зі 139 до 77,78 кв км. Рівень затоплення становив 4,07 метра, але шляхи між селами потроху осушувалися.

На ділянках Дніпра, які живлять водою Північно-Кримський канал, з’явилися сліди обміління.