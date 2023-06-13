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Парки "Великий Луг" и "Каменская Сечь" мелеют, в Ингульце стало больше нитритов

Елена РощинаВторник, 13 июня 2023, 10:58
Парки Великий Луг и Каменская Сечь мелеют, в Ингульце стало больше нитритов
Затопление и обмеление - последствия подрыва ГЭС, фото Минприроды

В то время как вода на затопленных территориях Херсонской области спадает, акватории национальных парков "Великий Луг" в Запорожской области и "Каменская Сечь" в Херсонской области мелеют, также ухудшились показатели воды в реке Ингулец.

Источник: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в Telegram, ГСЧС в Facebook

Детали: По состоянию на утро 13 июня уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" снизился на 3 метра и составляет 2,6 метра. Каждый час уровень воды снижается на 1-5 см.

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По расчетам Украинского гидрометеорологического института на основе спутниковых снимков, по состоянию на 11 июня на Херсонщине было затоплено 309 кв.км.

В районе Никополя потеряна связь с датчиками измерения, поэтому сейчас достоверные данные о дальнейшем снижении уровня отсутствуют. Специалисты ищут возможные пути определения уровня и объема воды Каховского водохранилища.

В районе природного парка "Нижнеднепровский" вода постепенно сходит.

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Продолжается обмеление акватории в нацпарках "Великий Луг" и "Каменская Сечь" – более чем на 8 метров. 

Среди последствий такое обмеление грозит полным исчезновением водно-болотного угодья "Архипелаг Большие и Малые Кучугуры". С территории архипелага исчезнет 54 вида рыб, а также негативно повлияет на 156 видов птиц, обитающих на островах и поймах архипелага. Во время осенней миграции на территории отмечается до 30 тысяч особей водоплавающих птиц.

Специалисты Государственной экологической инспекции, Госводагентства и мобильных лабораторий осуществляют постоянный мониторинг качества воды и воздуха в местах, где это возможно.

Отобранные пробы:

  • в р. Ингулец показали превышение по железу общему в 1,17 раза, увеличились нитриты, незначительное снижение растворенного кислорода. По другим показателям отклонений и превышений не наблюдается;
  • в точках отбора в р. Днепр не зафиксированы значительные отклонения и превышения предельно допустимых концентраций по загрязняющим веществам.

Экологические инспекторы продолжают документировать и подсчитывать ущерб, нанесенный окружающей среде из-за подрыва Россией Каховской ГЭС.

Директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий сообщил, что уровень воды будет падать еще в течение двух недель.

Сейчас 31 населенный пункт на правом берегу и 17 на левом остаются подтопленными.

Этому предшествовало: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на утро 13 июня средний уровень подтопления в Херсонской области снизился до отметки 2 м 70 см.

11 июня Херсонская ОГА сообщила, что площадь затопленных после российского теракта на Каховской ГЭС территорий уменьшилась почти вдвое: со 139 до 77,78 кв км. Уровень затопления составлял 4,07 метра, но пути между селами понемногу осушались.

На участках Днепра, которые питают водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления.

Темы: Херсонская областьЗапорожская областьДнепропетровская областьКаховская ГЭС
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